Bingöl'de hastane sınıfı hizmete girdi

Bingöl'de sağlık problemleri nedeniyle evde ya da hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 'Hastane Sınıfı' açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için başlatılan ‘Hastane Sınıfı' Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde açılan hastane sınıfında, tedavi gören öğrenciler artık eğitimlerinden geri kalmayacak.

Öğrencinin olduğu her yerde olacaklarını İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Bakanımız ve valimizin talimatları doğrultusunda her ilde bir hastane sınıfının açılması noktasında bir mesaj gelmişti. Biz de bunu hemen hayata geçirmek için il sağlık müdürümüz ile bu konuyu paylaştık. Sağ olsun kendisini de çok yakından ilgilendi. Çok kısa sürede bu ortamı oluşturduk. Bunu yaparken de temel felsefemiz ve bakış açımız, eğitimin dışında hiçbir öğrenci kalmayacak. Bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burası hastane ortamı, burada hem depremzede çocuklarımız var hem de uzun soluklu olarak tedavi gören çocuklarımız var. Bu çocukların eğitimin dışında kalmaması lazımdı. Dolayıyla bu girişimi başlattık. Çocuklarımız burada eğitim ve öğretime devam edecekler. Sadece buradaki bir çalışma değil bu. Nerede öğrenci varsa biz oradayız. KYK yurduna gelen depremzede çocuklar için de hem anasınıfı hem de oyun alanları açtık. Hastanedeki çocuklarımıza yönelik eğitimlerimiz devam edecek” dedi.