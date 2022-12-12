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Bingöl'de HAYDİ görev başında

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, Yüzen Ada Tabiat Parkı’nın insan eliyle zarar görmemesi için ziyaret eden vatandaşlara bilgilendirmeler yaptı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, Yüzen Ada Tabiat Parkı'nın insan eliyle zarar görmemesi için ziyaret eden vatandaşlara bilgilendirmeler yaptı.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri, dört mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Yüzen Ada Tabiat Parkı'nın özelliğinin bozulmaması ve insan eliyle zarar görmemesi için denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Ziyaret için bölgede bulunan vatandaşlara bilgilendirmeler yapılırken aynı zamanda çevrede bulunan sahipsiz ve başıboş hayvanlarda besleniyor.

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