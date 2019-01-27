Bingöl'de hayvan tüccarları ve nakliyecileri bilgilendirildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde veteriner hekimler hayvan tüccarları ve nakliyecilerini bilgilendirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan tüccarları ve nakliyecilere seminer verildi. Seminerde konuşmacı olarak Veteriner Hekimler Çiğdem Doğan ve Erhan Tezel yer aldı. 40 katılımcıya hayvanların sağlığı ve taşımada nelere dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.

Hayvan tüccarlarının dikkat etmesi gerektiğine değinen Veteriner Hekim Çiğdem Doğan," Eskiden hayvan alındığında ikinci gün satılıyordu. 2014 tarihinden sonra hayvan tüccarı (celep)hastalık bulaştırıyor. Gidip A köyünden hasta hayvanı alıyor B köyüne satıyor. Sürekli hareket halindeler. Biliyorsunuz bir şap, tüberküloz, brusella olan ahıra giriyoruz salyalar yere dökülüyor o mikroplara basıp gezdiğimiz her ahıra her köye bu mikrobu götürüyoruz. Celep olacak kişinin ahırının temiz olması lazım. Ahırlara girip çıkanlar galoş veya başka bir ayakkabı giymeli. Ahırlarınızın girişinde dezenfeksiyon çukuru yapın dezenfekte suyunuzu doldurun veya ahırın girişinde kireç dökün içeri giren önce ayaklarını bir çırpsın ardından içeri girsin. Ahıra gireceğiniz kıyafetleriniz farklı olsun. Ahıra girerken ahır kıyafetinizi giyin işiniz bittikten sonra tekrar normal kıyafetinizi giyip öyle çıkın"dedi.

Konuşmasını sürdüren Doğan, "Hayvanı bir yere taşıdığınız zaman bir iki gün kendine gelmez. Yemez, içmez, zayıflar, perişan olur. Hayvanı tekme ve sopayla korkutarak bindirmeyin. Bir kere öncelikle araçlarınız uygun olsun. Kapıların aralıkları gereğinden fazla geniş hayvan kafasını koyuyor arada kalıyor. Hatta küçükbaş aradan sıvışmaya çalışıyor. Hayvan taşıyanlar yazın hayvanı güneşten, kışın yağmur ve kardan korumak için aracın üstünü örtmeli. Araca sığabilecek sayıda hayvan yüklemeli. Araca 5 hayvan sığıyorsa ikinci sefer yapmamak için 7 hayvan yüklemekten vazgeçin. Araçlarınızda hayvan taşıyor diye levha bulunsun.Araçların kasa zemini tırtıklı sac olacak. Bakıcı arka bölmeyi görebilecek şekilde arada bir pencere olacak. Hayvan bindirme sırasında rampanız olacak. Aynı araçta inek ile tosun, inek ile koyun, boynuzlu ve boynuzsuz, dana ile öküz taşınmaz"ifadelerini kullandı.