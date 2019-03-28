Bingöl'de “Her Kitap Bir İnsan” projesi

Bingöl'ün Genç İlçesi'nde "“Her Kitap Bir İnsan” projesi kapsamında öğrenciler 4 bin 500 kitap topladı.

55. Kütüphane Haftası nedeniyle Genç İMKB Atatürk Ortaokulu'nda “Her Kitap Bir İnsan” projesi başlatıldı. Proje kapsamında okulda eğitim gören öğrenciler 3 gün içerisinde 4 bin 500 kitap topladı. Toplanan kitapların bir kısmının sınıf kitaplıklarına konulacağı, ilkokul düzeyinde olanların köy okullarına ve lise düzeyindekilerin ise ilçedeki okullara gönderileceği aktarıldı.

Okulda en çok kitap toplayan 25 öğrenci ise, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör yardımcısı Prof.Dr. Hasan Çiftçi'yi ve üniversite kütüphanesi ziyaret etti.

Öğrencileri yaptıkları projeden dolayı tebrik eden Okul Müdürü Bilal Kaçar, kitap toplama kampanyası ile hem sınıflardaki eksikliklerin giderileceğini hemde ihtiyacı olan okullara destek olunacağını aktardı.