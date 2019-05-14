Bingöl'de heyelan, 5 ev risk altında

Bingöl'de bir köyde meydana gelen heyelan nedeniyle 5 evin risk altında olduğu, 3'nün boş, 2'sinin de tahliye edildiği bildirildi.

Heyelan, merkeze bağlı Olukpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bugün öğleden sonra aniden toprak kayması oldu. Toprak kayması olan bölgede 5 evin risk altında olduğu belirlenerek tahliye kararı verildi. Evlerden 3'ünün boş olduğu, 2'sinin ise tahliye edildiği öğrenildi.

Öte yandan heyelan nedeniyle köye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İki ekipten oluşan 10 kişilik AFAD ekibi kısa sürede köye ulaşarak çalışma yaptı. Risk altındaki evlerde ikamet eden aileler için 3 çadır kuruldu. Heyelan nedeniyle arazide yaşanan çatlaklar dikkat çekti.