Bingöl'de heyelan

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan yol ise ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

Heyelan, Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kaynarpınar köyü mevkiinde meydana gelen heyelan karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgedeki vatandaşlar durumu, Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, heyelan nedeniyle kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Karayolları ekipleri, yağışlar nedeniyle bölgede heyelan riskine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.