Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

Bingöl'de iki ilçe arasında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Heyelan, Karlıova- Yedisu İlçesi Kızılçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı. Heyelanı fark eden sürücüler durumu Karayolları ekiplerine bildirdi.Ekipler, bölgede yaklaşık 2 saatlik çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile yol tekrardan ulaşıma açıldı.