İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

Bingöl’de iki ilçe arasında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Bingöl'de iki ilçe arasında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.


Heyelan, Karlıova- Yedisu İlçesi Kızılçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı. Heyelanı fark eden sürücüler durumu Karayolları ekiplerine bildirdi.Ekipler, bölgede yaklaşık 2 saatlik çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.