Bingöl'de heyelan yola zarar verdi

Bingöl'ün kırsal kesiminde etkili olan yağış, heyelanı da beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Yelesen-Aşağıköy grup köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol zarar gördü. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşımın kontrollü sağlandığını bildiren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, vatandaşların heyelan riskine karşı dikkatli olması gerektiğini aktardı.

Üçgül, bölgede çalışma başlatıldığını da bildirdi.