İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de heyelan yolu kapattı, ekipler çalışma başlattı

Bingöl’de iki ilçe arasında oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı, ekipler bölgeye sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Bingöl'de iki ilçe arasında oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı, ekipler bölgeye sevk edilerek çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, heyelan Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında bulunan Kızılçubuk köyü mevkisinde meydana geldi. Heyelan nedeniyle araç yolu trafiğe kapanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yolun açılması için çalışmanın başlatıldığı, kısa süre içinde trafiğe açılmasının planlandığı aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.