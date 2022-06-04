Bingöl'de hibe desteği alan 45 projenin ekipman teslimatı yapıldı

Bingöl'de Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi çerçevesinde hibe desteği alan 45 projenin makine, ekipman teslimatları yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi 2020-2021 başvuru döneminde Bingöl'de onaylanarak ilgili bakanlığa gönderilen 67 projenin tamamı hibe desteği almaya uygun görüldü 67 projeden 45 projenin hibe sözleşmesi imzalanırken, onaylanan projeler için makine, ekipman dağıtım yapıldı.

Bingöl'ün son yıllarda tarımsal alanda önemli bir gelişme gösterdiğini belirten Vali Kadir Ekinci, "Her geçen gün yeni yatırımlarla tarımsal üretim artmakta ve tarımsal altyapı güçlenmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2020-2021 Başvuru Dönemi'nde ilimizde onaylanarak bakanlığımıza gönderilen ve tamamı onaylanan 67 projeden hibe sözleşmesi imzalayan 45'inin makine-ekipman dağıtımını yapıyoruz. İl müdürlüğümüz envanterine kattığımız ve su ürünleri çalışmalarında kullanılacak olan iki adet fiber teknenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz 45 adet tarımsal makine-ekipmanın toplam yatırım tutarı 1 milyon 625 bin 578 TL olup hibe miktarı 812 bin 790 TL'dir. Yatırımlarımızın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış törenine, Vali Kadir Ekinci'nin yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Kaysadu, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaaslan ve hak sahibi olan çiftçiler katıldı.