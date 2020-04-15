İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de hijyen denetimi

Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında üretim ve satış yerlerinde hijyen denetimi yaptı.

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında üretim ve satış yerlerinde hijyen denetimi yaptı.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs salgını nedeniyle tedbir ve denetimler aralıksız yapılıyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satış ve üretim yerlerinde hijyen ağırlıklı denetimler yaptı. Denetimler kapsamında, market, fırın gibi yerler tek tek ekipler tarafından incelenip, bilgilendirme yapıldı.


Ekiplerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşımı için denetimlerin düzenli olarak yapılmaya devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.