Bingöl'de hırsızlık operasyonları: 3 şüpheli tutuklandı

Bingöl polisinin hırsızlık olayları ile ilgili yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını çözülmesi için çalışma yaptıb Polislerin yaptığı çalışmada ilk önce merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesinde inşaatı devam eden binada işçilerin kredi kartları ve bir miktar paraları çalan şüpheli belirlendi. Polis şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Çalışmasını sürdüren ekipler bu kez merkeze bağlı Kültür ve İnalı Mahallesinde çalınan motosiklet olaylarına yöneldi. Ekiplerin çalışmasında her iki motosiklet hırsızlığı ile ilgili şüpheliler belirlenerek yakalandı.

Polisin yaptığı 3 ayrı hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheliye adli kontrol verilirken, 3'üde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.