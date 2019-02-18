Bingöl'de huzur uygulaması aranan 104 şahıs yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 104 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Türkiye Güven Huzur' uygulaması kapsamında, 5 bin 879 şahıs ve 2 bin 613 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs yakalandı.

Uygulama kapsamında “yol izin belgesiz” seyahat eden 3 Suriyeli şahsa toplam 4 bin 951 TL idari para cezası uygulanırken, 39 araca 8 bin 749 TL para cezası uygulandı ve 20 araç trafikten men edildi.