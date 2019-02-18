İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de huzur uygulaması aranan 104 şahıs yakalandı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 104 şahıs yakalandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 104 şahıs yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Türkiye Güven Huzur' uygulaması kapsamında, 5 bin 879 şahıs ve 2 bin 613 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs yakalandı.


Uygulama kapsamında “yol izin belgesiz” seyahat eden 3 Suriyeli şahsa toplam 4 bin 951 TL idari para cezası uygulanırken, 39 araca 8 bin 749 TL para cezası uygulandı ve 20 araç trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.