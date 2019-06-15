Bingöl'de icazet merasimi yapıldı

Bingöl Müftülüğü'ne bağlı Şeyh Ahmet ve Kılçadır Kuran kurslarından mezun olan 28 öğrenciye icazet verildi.

Kılçadır köyünde farklı zamanlarda medrese eğitimlerini tamamlayan 28 öğrenciye icazet verildi. İl Müftüsü Muharrem Genç, kurum amirleri ve Doğu ve Güneydoğu'dan âliminlerin katıldığı program Kur'an- Kerim tilavetiyle başladı.

İlahi ve Kasidelerin okunduğu programda, Yaklaşık 4 yıldır aldıkları Sarf, Nahiv, Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi Arapça ilimlerinde başarı gösterip eğitimlerini tamamlayan 28 öğrenci, salavatlar eşliğinde salona girdi.Okunan duaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar icazetlerini bölgenin ileri gelenlerinin elinden aldı.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Hadin Tutkal, “Bugün klasik medrese eğitiminde eğitimlerini tamamlayan kardeşlerimizin icazet merasimi vardı. Çeyrek asırdır öğrenci yetiştiren ve İmam-ı Hatip olmalarında büyük emek sarf eden Molla Mehdi Çakırcı hocamızdan Allah razı olsun diyorum. 28 kardeşimiz bugün ilim dediğimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayıp bu icazeti almaya hak kazandılar. Bu şerefli günde Doğu ve Güneydoğu'dan gelen onlarca âlimin katılımıyla düzenledik bu programı. Rabbim hayırlı ve mübarek eylesin. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

8 yıllık eğitimin ardından icazet aldığını belirten Turan Yoldaş ise, “Yaklaşık 8 yıllık medrese eğitimimi bugün itibariyle tamamladım. Bugün icazetimizi aldık ve çok heyecanlı ve mutluyum. Bizim üzerimizde emeği olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.