Bingöl'de ihtiyaç sahipleri için kermes

Bingöl'de ihtiyaç sahibi aileler için il protokolünün eşlerinin desteğiyle kermes düzenlendi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın eşi Nurten Arıkan koordinesinde, kurum amirlerinin eşleri ve STK'larla, “Muhtaca Yardım Eli Ol” sloganıyla ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes düzenledi.Merkez Genç Caddesi Dörtyol parkında düzenlenen kermeste, kurum amirlerinin eşleri tarafından evlerde hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.Yoğun ilgi gören kermese Vali Kadir Ekinci ile eşi Tuba Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve eşi Nurten Arıkan, kurum müdürleri, eşleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kermese katılan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Burada yapılan programın sonunda elde edilecek gelirle, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi insanların, her mahallede tespit edilen vatandaşlarımıza bu yardımlar ulaştırılacak. Ben bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Arıkan'ın eşi Nurten Arıkan ise, ‘Muhtaca Yardım Eli Ol' sloganıyla kamu kurum müdürlerinin eşleri ve STK temsilcilerinin desteğiyle yardıma muhtaç aileler yararına kermes düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının ihtiyaç duyan ailelerin yanında olmak olduğunu aktaran Nurten Arıkan;Bu doğrultuda düzenlediğimiz kermese yoğun katılım gösterildi, tüm hayır sahiplerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan elde ettiğimiz geliri, daha önce tespiti yapılmış ailelere ulaştıracağız”ifadelerini kullandı.