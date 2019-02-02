İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de ihtiyaç sahiplerine soba desteği

Bingöl’ün Genç ilçesinde bazı köylerdeki ihtiyaç sahiplerine soba dağıtımı yapıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bazı köylerdeki ihtiyaç sahiplerine soba dağıtımı yapıldı.


Genç ilçe Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, soba dağıtımı yapıldı.Proje kapsamında Sarısaman köyünde soba dağıtımı yapılırken, Keklikdere, Yeşildere ve Çevirme köylerinde de dağıtıma önümüzde günlerde devam edilecek.Toplamda 4 köyde 52 sobanın dağıtılacağı bildirildi.


Ayrıca proje kapsamında sulama kanalları, güneş enerjisi, mantolama, arazi damlama sistemi, ceviz ve badem fidanı dağıtımı, arazi ıslahı yanı sıra çiftçi eğitimleri, meslek edindirme ile el sanatları kursları gibi birçok faaliyet gerçekleştirileceği aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.