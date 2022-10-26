İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de iki adrese yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından iki farklı adrese yapılan operasyonda, 1 kilo 628 gram esrar, 60 gram kenevir tohumu ve 406 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma tarafından iki farklı adrese yapılan operasyonda, 1 kilo 628 gram esrar, 60 gram kenevir tohumu ve 406 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Valilik, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ilçe kırsalında uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldığını bildirdi. Jandarma ekiplerinin iki farklı ev adresinde yaptığı arama sonucunda, toplamda 1 kilo 628 gram kubar esrar, 60 gram kenevir tohumu ve 406 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği kaydedildi.

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