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Bingöl'de iki ayrı noktada çıkan ormanı yangını söndürüldü

Bingöl’de iki ayrı noktada ormanlık alanlarda çıkan yangın ekipleri zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Bingöl'de iki ayrı noktada ormanlık alanlarda çıkan yangın ekipleri zamanında müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Ekinyolu ve Genç İlçesi Yayla köylerinde iki farklı noktadaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri yangınlara müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangınlar büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.


Yangının söndürülmesinde büyük çaba sarf eden ekiplere teşekkür eden Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü," Vatandaşlarımızın orman yangınları konusunda daha hassas olmalarını ve orman yangınlarını ‘Alo 177' ücretsiz orman yangın ihbar hattını arayarak işletme müdürlüğümüze bildirmelerini bekliyoruz” dedi.

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