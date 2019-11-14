İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de iki eve operasyon: çeşitli silahlar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerince 2 eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli silahlar ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince 2 eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli silahlar ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karlıova ilçesinde 2 ayrı evde arama gerçekleştirdi.


Yapılan aramalarda, 2 adet 98K Piyade Tüfeği, 1 adet Herstal Piyade Tüfeği, 2 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 2 adet Tabanca ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildiği ve 1 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.