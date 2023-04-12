Bingöl'de iki gündür devam eden sağanak dereleri coşturdu

Bingöl'de iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrasında dere ve çaylar coştu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından Bingöl merkez ve ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki dereler ile Karlıova ilçesinde gelen Göynük Çayı coştu. Kar sularıyla da beraber dere ve çaylarda suyun debisi de arttı.

AFAD vatandaşları uyardı

Etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle AFAD, sel ve su baskını gibi durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Ayrıca Bingöl ve bölgede yağışların birkaç gün daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.