Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 12 AAJ 326 plakalı otomobil ile 01 VS 618 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve trafik ekiplerine bildirdi. İki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.