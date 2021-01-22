Bingöl'de İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı

Bingöl'de Vali Kadir Ekinci Başkanlığı'nda İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bingöl'de Vali Kadir Ekinci başkanlığında, afet risklerini tanımlamaya ve azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirlemek amacıyla İRAP Bilgilendirme toplantısı İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkan Vekili Yaşar Demir, Vali Yardımcısı Murat Kaplay, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Öncelikle yapılması gerekenin mevcut riski azaltmak olduğunu aktaran Vali Kadir Ekinci," Bunu yaşayacağımızı biliyoruz. Yaşadığımız zaman da Allah korusun evlerin yıkılması, işyerlerinin talan edilmesi bizim için önemli değildir. Önemli olan, afet alanında bir insanımızın dahi burnunun kanamaması, en küçük bir zarar görmemesidir. Dolayısıyla tüm çalışmalarımızı ve gayretlerimizi bu hedef üzerine kurguluyoruz. İnsanımızı bu konuda uyarmak, bilgilendirmek ve birlikte tedbirler alarak muhtemel afet ve acil durumları en az zarar ile atlatmak istiyoruz inşallah. Vatandaşlarımızın bu konudaki eksikliklerini ve ihtiyaçlarını kurumsal olarak valilik ve belediye olarak vereceğimiz desteklerle birlikte aşmayı hedefliyor ve planlıyoruz” dedi.

“Depreme dair gösterilecek hassasiyet önceliğimizdir”

Her afet sonrasında devletin kısa sürede ilgili kurumlarıyla birlikte iyileştirme çalışmalarına başladığını dile getiren Vali Ekinci, “ Kısa zaman sonra afetzedeler için konut ve işyeri gibi ihtiyaçları giderebiliyor. Hamdolsun devletimizin güçlü imkanları ile bunlar bir şekilde yapılabilir. Ama Allah korusun bir can kaybını yerine koymamız mümkün değildir. Hal böyle olunca da tüm çalışmalarımızı özenle ve öncelikli olarak yapmamız gerekiyor. Bu Bingöl'de yapılabilecek en hayırlı, en acil iştir. Depreme dair gösterilecek hassasiyet önceliğimizdir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımız bu konuyla alakalı hem bir farkındalık oluşturmak hem de konu ile ilgili tekrar tekrar hafızaları canlandırıp ilgili kurumların ne yapacaklarını tekrar gözden geçirmesi adına çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettirecektir. Bu kapsamda da yeni bir plan hazırlama ihtiyacı duyuldu. Bu çalışmayı bizler de ‘İl Afet Risk Azaltma Planı' adı altında Bingöl'de hayata geçiriyoruz. Merkezden en ücra köşelere kadar olmak üzere ilin tamamını kapsayacak şekilde risklerimizi masaya yatıracağız. Ortaya çıkacak risk haritası ve envanteri karşısında neler yapabileceğimizi, ne tür tedbirler alabileceğimizi değerlendirecek, buna dair planlarımızı hazırlayıp uygulayacağız. Bu çalışmalara bağlı olarak ilgili birimlere, ilgili bakanlıklara sürece dair taleplerimizi sunacağımız inşallah” diye konuştu.

Toplantı, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk tarafından yapılan ‘İl Afet Risk Azaltma Planı' bilgilendirme sunumunun ardından öneri ve değerlendirmeler ile sona erdi.