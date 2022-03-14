Bingöl'de ‘İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Bingöl'de Mart ayı ‘İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı', Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleşti.

Mart ayı ‘İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı', Vali Kadir Ekinci başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda Bingöl'ün genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirilerek vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya Vali Ekinci'nin yanı sıra 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdür Vekili Serkant Yağanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat katıldı.