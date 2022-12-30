Bingöl'de İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Mehmet Akif'i Anma Günü" programı düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ölümünün 86'ncı yıl dönümünde "Mehmet Akif'i Anma Günü" programı gerçekleştirildi. TBMM Baş Müşaviri Prof. Dr. Abdulhakim Koçin ve Prof. Dr. Dursun Ali Tökel'in konuşmacı olarak bulunduğu anma programına, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşının ardından konuşma yapan İl Müdürü Halil Yücel, “Yazdığı eserlerle, ülkemizin yaşadığı meşakkatli ve çileli günlerin anlaşılmasında öncü bir rolü olan Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve anlamak büyük ehemmiyet taşımaktadır. Sadece geçmişi değil bugünü de bize ferasetiyle veciz bir şekilde aktaran Akif'in şu dizileri onu anlamanın ne denli önemli olduğunu daha iyi kavrıyoruz. Akif'in satırlarında aktardığı gibi bir kımıldanma niyetiyle yapılan bu program, Akif'i anlamanın ve nesillerimize aktarmanın tezahürüdür. Son olarak sözü çok da uzatmadan sözün ustalarına bırakmak gerekir. Bu vesile ile programa Ankara'dan ve İstanbul'dan gelen Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ve Prof. Dr. Abdulhakim Koçin hocamıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Herkesin müstefit olması dileğiyle iyi programlar diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Abdulhakim Koçin ise “Mehmet Akif, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'nın acılarını derinden yaşamış; yazıları, şiirleri, vaazları ve mitingleri ile Millî Mücadele'ye aktif olarak katılmış Osmanlı Devletinin yıkılışına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına şahitlik etmiş müstesna bir isimdir. O, yaşadığı dönemin mahir bir muharriri, ünlü bir şairi, coşkulu bir hatibi, dürüst bir mebusu; cesur, dindar ve fedakar bir milli mücadele kahramanıdır” diye konuştu.

Anma programı Prof. Dr. Dursun Ali Tökel'in Mehmet Akif Ersoy'da çocukluk eğitimi ile ilgili konuşması ile sona erdi.