Bingöl'de jandarma ekipleri, öğrencileri bilgilendirdi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından öğrenciler trafik kuralları kapsamında bilgilendirilirken, servislerde denetlenip, uyarıldı.

Solhan ilçesinde öğrencilerin güvenli ve daha rahat eğitimlerini sürdürebilmeleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Trafik ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada taşımalı eğitim kapsamındaki servisler denetlendi, eksiklikleri belirlenen sürücüler uyarıldı. Jandarma ekipleri, ayrıca sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek sunum eşliğinde trafik kurallarını detaylı şekilde anlattı.

Özellikle emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlali yapılmamasını isteyen güvenlik güçleri, servise öğrenci dışında yolcuların alınmaması gerektiğini alanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.Kış lastiği zorunluluğun da başladığını aktaran jandarma ekipleri, bu konuda da denetimlerin aralıksız yapılacağını aktardı.

Jandarma ekipleri öğrencilere bilgilendirici broşürlerin yanı sıra çeşitli hediyeler de verdi.