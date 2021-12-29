İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya geldi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlıova ilçesindeki öğrencilerle bir araya geldi.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği il genelinde etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsam İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, Karlıova İlçesi Bağlıisa Köyü Çiçekli İlkokulunda eğitim gören 12 öğrenciyi ile bir araya geldi.


Ziyarette jandarmanın tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti yapılarak, öğrencilerin yeni yılı kutlandı. Ziyaret esnasında çocuklarla sohbet edilerek, çeşitli hediyeler verildi. Ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğretmenler, jandarma personeline teşekkür etti.

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