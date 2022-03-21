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Bingöl'de jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

Bingöl’de jandarma personeli, Yayla köyündeki öğrencileri ziyaret edip kitap hediye etti.

Bingöl'de jandarma personeli, Yayla köyündeki öğrencileri ziyaret edip kitap hediye etti.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Genç ilçesi Yayla köyü Yayla Yatılı Bölge Okulunda eğitim gören 20 öğrenciyi ziyaret etti. Ziyaret esnasında çocuklarla sohbet eden jandarma personeli, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması amacıyla onlara kitap hediye etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren sınıf öğretmeni, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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