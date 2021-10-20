İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servis araçları denetlendi.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak maksadıyla Adaklı ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetleme yaptı. Okul servis araçları, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından kontrol noktasında tek tek durdurularak sürücünün trafikteki davranışları denetlendi. Güvenlik güçlerinin trafik kazalarının azaltılması, trafik denetimlerinin artırılması ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılması maksadıyla trafik hizmetlerine kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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