İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de jandarma ekipleri, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personeller, Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personeller, Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle il genelindeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlıkçıların günlerini kutlayan jandarma ekipleri, çeşitli hediyeler de verdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan ziyaretten memnuniyetini aktaran sağlık çalışanları ise bu özel günde hatırlanmaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.

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