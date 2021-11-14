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Bingöl'de jandarma ekipleri, vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelleri, vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Karlıova Devlet Hastanesi ile Karlıova Halk Eğitim Merkezinde 40 personel ve 80 vatandaşa, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kolluğun Sorumlulukları ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) Uygulamasını tanıttı.


Personel ve vatandaşlara broşür dağıtılarak KADES uygulamasının telefona nasıl yükleneceği konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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