İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de jandarma, öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verdi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkeze bağlı bir okulda 130 öğrenciye güvenli internet kullanımı hakkında eğitim verdi.


İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddete Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, merkeze bağlı İçmeler İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 130 öğrenciyle bir araya geldi. Jandarma personeli tarafından öğrencilere, Güvenli Okul-Güvenli Gelecek Projesi çerçevesinde jandarma mesleğinin tanıtımını yapıp, güvenli internet kullanımı hakkında eğitim verdi.


Eğitim sonrasında öğrencilere, jandarma trafik boyama kitapçığı ve jandarma dergisi ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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