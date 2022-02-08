İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de jandarma okul servislerini denetledi

Bingöl’de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi, sürücüler trafikteki davranışlar konusunda bilgilendirildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi, sürücüler trafikteki davranışlar konusunda bilgilendirildi.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak maksadıyla il genelinde okul servis araçlarına yönelik denetleme gerçekleştirdi. Okul servis araçları, kontrol noktasında tek tek durdurularak sürücüsünün trafikteki davranışları denetlenirken, bilgilendirme de yapıldı. Denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

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