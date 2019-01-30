Bingöl'de jandarma personelinden köylere ziyaret

İl Jandarma Komutanlığı personeli, ‘Vatandaşlarla Bütünleşme' faaliyeti kapsamında Yedisu ilçesine bağlı Karapolat ve Eskibalta köyleri ile Yayladere ilçesine bağlı Güneşlik, Batıayaz ve Zeynelli köylerine gitti. Burada ev ziyaretlerinde bulunan jandarma personelli, istek ve sorunları dinledi.

Gerçekleşen ziyaretlerde ekiplere ilçelerin mülki idarelerden sorumlu yetkilileri de eşlik ettiği bildirildi.