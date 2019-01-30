İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de jandarma personelinden köylere ziyaret

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Yedisu ve Yayladere ilçelerinde köy ziyareti gerçekleştirdi.


İl Jandarma Komutanlığı personeli, ‘Vatandaşlarla Bütünleşme' faaliyeti kapsamında Yedisu ilçesine bağlı Karapolat ve Eskibalta köyleri ile Yayladere ilçesine bağlı Güneşlik, Batıayaz ve Zeynelli köylerine gitti. Burada ev ziyaretlerinde bulunan jandarma personelli, istek ve sorunları dinledi.


Gerçekleşen ziyaretlerde ekiplere ilçelerin mülki idarelerden sorumlu yetkilileri de eşlik ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.