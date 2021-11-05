İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de jandarma personeline ilk yardım eğitimi verildi

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, jandarma personeline ilk yardım eğitimi verildi.


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü personelince ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının arttırılması ve konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi amacıyla eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı kışlasında 32 personelin katıldığı eğitimde, temel ilk yardım uygulamaları, hasta yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, donmalar konularında ilk yardım eğitiminin verildiği kaydedildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.