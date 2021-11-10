Bingöl'de jandarma personellerine hizmet içi eğitim verildi

Bingöl'de 14 jandarma personeline hizmet içi eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü personelince 08 Kasım 2021 günü Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kışlası ve 112 Acil Çağrı Merkezi salonunda Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli 14 personelin katıldığı eğitimde 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından alt kurumlara atanan vakalara ilişkin yapılan adli/idari işlemlerin takibi, 112 Acil Çağrı Merkezi tablet bilgisayarlarının kullanımı, çağrı alımı ve çağrı yönlendirme konularında eğitim verildi” denildi.