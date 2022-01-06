Bingöl'de jandarma, sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı

Bingöl'de jandarma ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için kentin çeşitli noktaların yem ve mama bıraktı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanlar için çalışma başlattı. İlk olarak yaban hayvanları için kırsal alanlara yem bıraka ekipler adından kentteki sokak hayvanları için belirli bölgeler mama koydu. Bazı hayvanları elleriyle besleyen ekipler ayrıca, Bingöl Belediyesine ait hayvan barınağında bulunan hayvanlara mama, süt ve yiyecek desteğinde de bulundu.