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Bingöl'de jandarmadan çocuklara hediye

Bingöl’ün ilçelerinde çocuklarla bir araya gelen komutanlar, onlara hediye verdi.

Bingöl'ün ilçelerinde çocuklarla bir araya gelen komutanlar, onlara hediye verdi.


Bingöl İl Jandarma Komutan Yardımcısı İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Can Altundarak, Adaklı Kaymakamı Muharrem Coşgün, Karlıova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Bülent Çırağ, Adaklı ve Karlıova ilçelerine bağlı Erler, Kozlu ve Kargapazarı köyünü ziyaret etti. Köy sakinleri ve çocuklarla bir araya gelen komutanlar, kırtasiye malzemesi ile kitap hediye etti. Ziyarette bulunan sağlık ekipleri de, çocuklarda sağlık taraması yaptı.


Bir kreşte etkinliğe de katılan jandarma personeli, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

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