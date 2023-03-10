Bingöl'de jeofizik çalışmaları başladı

Çalışmalar 6 mahalledeki 86 farklı noktada tamamlandı, diğer mahallelerde ise devam ediyor.

11 ilde büyük yıkıma, can kaybına ve acıya yol açan 6 Şubat depremleri sonrası olası Bingöl depremine karşı çalışmalarını sürdüren Bingöl Belediyesi, kentin zemin yapısına ilişkin jeofizik çalışmalarına başladı. Bingöl Belediyesi Başkanı Erdal Arıkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belediye bünyesinde yürütülen çalışmaları aktardı. Zemin yapısına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Arıkan, devam eden jeofizik çalışmaları tamamlandıktan sonra jeolojik zemin etütleri ve paleosismoloji çalışmalarına da başlanacağını belirtti. Başkan Arıkan, "İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesi oluşturulan ekiplerle, ilimizin zemin yapısına ilişkin başlatılan yerbilimleri çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Yenişehir, Yeni, Yeşilyurt, Bahçelievler, Mirzan ve İnönü mahallerinde toplamda 86 noktada jeofizik ölçümler yapılmıştır. Diğer mahallerde çalışmalar devam etmektedir. Toplamda 400 noktada çalışma sürdürülecek. Jeofizik çalışmalar tamamlandıktan sonra jeolojik zemin etütleri ve paleosismoloji çalışmalara start verilecektir. Bu çalışmayla birlikte ilimizin genel zemin sınıfının belirlenmesi ve riskli bölgelerin tespiti sağlanacaktır. Çalışmalar tamamlanıp, riskli alanlar belirlendikten sonra bu bölgelerin riskli alan ilan edilmesi ve TOKİ aracılığıyla dönüştürülmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilgili raporlar gönderilecektir" dedi.

Riskli yapı envanteri çıkarılıyor

Paydaş kurum ve oda başkanlıklarıyla yürütülen riskli yapı envanteri çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Arıkan, günümüze kadar 514 binada incelemelerin yapıldığını söyledi. Başkan Arıkan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilciliği, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile yapı denetim firmaları iş birliğiyle oluşturduğumuz 98 kişilik teknik ekip ile ilimizin riskli yapı envanterinin çıkarılmasına yönelik başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Çalışmada mevcut yapı stokumuz risk sınıflarına ayrılarak, özellikle 2003 öncesi yapılarımızın bulunduğu Yenişehir Mahallesi ve İnönü Mahallesi önceliklenerek çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 514 bina, yaklaşık 5 bin 140 bağımsız bölüm incelenmiş olup inceleme sonucunda riskli bölgeler belirlenecektir. Diğer mahallerde çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.