Bingöl'de kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Solhan ilçesi kırsalında icra ettiği önleyici kolluk faaliyeti esnasında 4 Aralık tarihinde Solhan ilçesi kırsalında 4 şahsın kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler, suçta kullandıkları 1 adet hilti, 2 adet hilti ucu, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet sökücü demiri ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili adli işlemler devam ediyor.