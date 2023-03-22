Bingöl'de kaçak sigara ele geçirildi

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelenin görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması amacı ile kentte tespit edilen bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon çerçevesinde 95 paket gümrük kaçağı sigara, 23 bin 585 gram nargile tütünü, 51 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 760 adet dolu makaron, 4 bin 250 adet orijinal makaronlardan sökülmüş bandrol, 1 adet makaron dolum makinası ve makaron dolum cihazına hava basan kompresör ele geçirilmiştir" denildi.