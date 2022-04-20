Bingöl'de kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince Genç ilçe kırsalında bir şahsın üzerinde 260 paket kaçak sigara ve 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yaya olan 1 şahıs durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Adli makamlardan alınan talimat gereği şahsın çantasının içerisinde yapılan aramada 260 paket kaçak sigara ve 10 adet gümrük dışı cep telefonu ele geçirilerek şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.