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Bingöl'de Kaçakçılıkla Mücadele

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla piyasa değeri 40 bin TL olan 20 adet cep telefonu ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla piyasa değeri 40 bin TL olan 20 adet cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı telefon satışı yapan 1 şüpheli tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, piyasa değeri 40 bin TL olan gümrük kaçağı 20 adet akıllı cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı bildirildi.

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