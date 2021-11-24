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Bingöl'de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla broşür dağıtıldı

Bingöl’de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personelleri ile Merkez Jandarma Komutanlığı personeli, kontrol noktasında sürücülere, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla broşür dağıttı.

Bingöl'de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personelleri ile Merkez Jandarma Komutanlığı personeli, kontrol noktasında sürücülere, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla broşür dağıttı.


Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinlikleri kapsamında Ekinyolu kontrol noktasında çalışma yaptı. Kurum bünyesinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personelleri ile Merkez Jandarma Komutanlığı personeli, kontrol noktasında sürücülere bilgilendirme broşürü dağıttı.


KADES uygulaması hakkında da bilgilere veren ekipler, şiddet durumunda başvurulabilecek kurum ve kuruluşların iletişim bilgilerini de sürücülere aktardı.

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