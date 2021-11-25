Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü etkinlikleri

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlar bilgilendirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Kadın Konukevi personelleri tarafından bir alışveriş merkezinde farkındalık çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada stant kurularak, kadınlara broşürler dağıtılıp KADES hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çalışma hakkında bilgi veren İl Müdürü Aydın Polat, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yer alan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Kadın Konukevi personelleri tarafından farkındalık oluşturmak ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla alışveriş merkezinde broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kadın Konukevi personelleri tarafından kurulan stantta kuruluşta kalan kadınların el emekleri ile ürettikleri ürünler satışa çıkarılarak gelirlerinin kadın konukevinde hizmet alan kadınlara harçlık olarak verilmesi planlanmıştır. Dağıtılan broşürlerde ise şiddetin ne olduğu, şiddetin türleri, şiddet durumunda başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar ile ulaşılabilecek iletişim adresleri ve KADES uygulaması hakkında bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu bağlamda bilgilendirilen vatandaşlara 6284 sayılı kanun hakkında da kısaca bilgi verilerek toplumu bilinçlendirmek amaçlanmıştır” dedi.