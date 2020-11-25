Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele için yayımlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" kapsamında yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı, Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcı V. Merve B. Karadavut, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgilendirme ve 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin sunum ile yapıldı.

Şiddete maruz kalan kadınları korumak için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Kadir Ekinci,Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımına ilişkin çalışmaların daha etkin yapılmasını istedi.

Vali Ekinci “Kadına şiddet konusu insanlık adına, dini ve ahlaki değerlerimiz adına, toplumsal kabullerimiz ve ortak paylaşımlarımız adına kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla tüm kurumlarımızla ve imkanlarımızla bu konuya hassasiyetle yaklaşacağız. Şiddete maruz kalan kadınlarımızı korumak, onlara sahip çıkmak ve devletimizin sağladığı imkânları onlar için seferber etmek bizlerin en önemli görevidir” dedi.

Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İl Emniyet Müdürlükleri tarafından kurulan ‘bilgilendirme ve farkındalık amaçlı' kurulan stantlar ziyaret edildi.