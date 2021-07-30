Bingöl'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Bingöl'de jandarma tarafından, 160 kadına KADES uygulamasını anlatıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan 160 kadına, “Kadın Destek Uygulaması (KADES)” uygulamasını tanıtarak bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirme sonrasında kadınlar, telefonlarına KADES uygulaması yükledi.

KADES uygulamasının kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla kurulduğu, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiği, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda Kadın Acil Destek İhbar Sistemine ulaştığına dair bilgilendirme yapıldı.