Bingöl'de ‘Kadınların ekonomik güçlenmesi' paneli düzenlendi

Bingöl'de Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü koordinesinde 'Finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi' paneli düzenlendi.

Bingöl Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen panele, 400'den fazla kadın katılım sağlarken, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşvikler hakkında İŞKUR, KOSGEB, TİSVA, SGK, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden temsilciler bilgi aktardı. Panelin amacına değinen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Orhan Varan, kadınların ekonomik güçlenmesine önem verdiklerini belirtti. Varan, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesi amacıyla Bingöl'de bu yıl finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi' paneli düzenledik. Müdürlüğümüz bünyesinde aynı zamanda diğer kurumlarla birlikte işbirliği yaparak, kadınların ekonomik olarak kalkınması, kadınların kendi bütçelerini idare edebilmeleri amacıyla panel düzenledik. Amacımız, güçlü bir kadın portföyü oluşturabilmektir. Bunu oluşturabilmek için de güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum hedefiyle çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Panelimize 400'den fazla kadın katılım sağladı. Kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesi ve kendi işlerini kurmaları amacıyla bu panelin faydalı olduğuna inanıyorum” dedi.