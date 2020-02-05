İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de kalaşnikof ele geçirildi

Bingöl polisinin yaptığı çalışmada 1 adet kalaşnikof ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüpheli S.T. belirlenerek evine operasyon yapıldı. Evde yapılan aramada 1 adet AK-47 otomatik tüfek ve bu tüfeğe ait 30 adet 7.62 mm mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli S.T. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.