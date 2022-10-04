İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de kamyonet devrildi: 1 yaralı

Bingöl’de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hafif yaralandı.

Bingöl'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hafif yaralandı.


Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar beldesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 25 FF 907 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.