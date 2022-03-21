Bingöl'de kapalı olan 32 köy yolunda çalışma sürüyor

Bingöl genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, çoğu zaman köy yollarını da ulaşıma kapatıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, merkeze bağlı 6, Adaklı 2, Genç 6, Karlıova 9, Solhan 6, Yayladere 2 ve Yedisu ilçesine bağlı 1 olmak üzere toplamda 32 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Kırsalda çalışan 11 ekibin köy yollarını ulaşıma açılması için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi.